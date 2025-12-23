بسبب لهو الأطفال، السيطرة على مشاجرة دامية بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت عزبة رستم، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشاجرة دامية بين عائلتين، بسبب لهو الأطفال، حيث بدأت من مشادة كلامية بالسب والشتائم إلى تعدٍ متبادل بالأيدى، وقد أسفرت عن وقوع عدد من المصابين، وسط حالة من الذعر بين الأهالي، ما استدعى لتدخل الأجهزة الأمنية على الفور، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات اللازمة واتخاذ الإجراءات الطبية، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

بسبب لهو الأطفال، السيطرة علي مشاجرة دامية بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بناحية عزبة رستم بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، وجاءت تفاصيلهما على النحو التالي:

الطرف الأول: "محمود ص.ع" 33 سنة، عامل، مقيم شارع البراشي – بهتيم، و"مصطفى ج.م.ع" 35 سنة، عامل، مقيم عزبة عثمان أول – شبرا، و"أسماء ج.م.ع" 32 سنة، ربة منزل، مقيمة شارع محمد عبد اللطيف – عزبة رستم، ومصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و"صفاء ا.م.م" 56 سنة ربة منزل، مقيمة عزبة عثمان أول – شبرا، وبين الطرف الثاني: "محمد أ.م.أ" 43 سنة نجار مسلح، مقيم شارع محمد عبد اللطيف – عزبة رستم، و"عبير م.ي.ج" 52 سنة ربة منزل، مقيمة بذات العنوان، ومصابة بسحجة باليد اليمنى، و"نورهان م.ح.س" 28 سنة ربة منزل، مقيمة شارع محمد عبد اللطيف – عزبة رستم، و"ملك م.ح.س" 21 سنة، ربة منزل، مقيمة شارع محمد عبد اللطيف – عزبة رستم بمستشفي ناصر العام

وبتقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الإتهامات فيما بينهم بالتعدي وإحداث الإصابات، بسبب خلاف نشب على أثر لهو الأطفال.

