مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

18 حجم الخط

نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر الانتخابية بالجيزة، تعرض أنصارها لإجراءات تعسفية.

وأكد المصدر أنه لن يتم السماح بأي دعاية انتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن القانون يطبق على جميع المرشحين حرصًا على نزاهة العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.