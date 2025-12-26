الجمعة 26 ديسمبر 2025
حوادث

مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة لمجلس النواب بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية بالجيزة

مصدر أمني ينفي ادعاء
مصدر أمني ينفي ادعاء مرشحة بتعرض أنصارها لإجراءات تعسفية
نفى مصدر أمنى صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى المرشحات لانتخابات مجلس النواب بإحدى الدوائر الانتخابية بالجيزة، تعرض أنصارها لإجراءات تعسفية.

وأكد المصدر أنه لن يتم السماح بأي دعاية انتخابية أثناء فترة الصمت الانتخابي وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن القانون يطبق على جميع المرشحين حرصًا على نزاهة العملية الانتخابية.

الدوائر الإنتخابية بالجيزة انتخابات مجلس النواب مرشحات لإنتخابات مجلس النواب مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

