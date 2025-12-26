إعلان تأجير شقة يتسبب في إنهاء حياة مسن بمدينة نصر، الأمن يكشف تفاصيل الحادث

18 حجم الخط

فى حادثة هزت الرأي العام، توفي مسن إثر التعدي عليه بسلاح أبيض وسرقة متعلقاته الشخصية، بعد عرضه شقته للإيجار عبر أحد التطبيقات الإلكترونية.



وفاة مسن وسرقة شقته بالقاهرة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من زوجة المجني عليه بوفاته داخل شقته الكائنة بدائرة قسم مدينة نصر أول، بعد تعرضه لطعنات متفرقة.



وأفادت بأن زوجها كان قد عرض الشقة للإيجار عبر تطبيق إلكتروني، وعند تواصله مع شخصين لمقابلته، انقطع الاتصال به لتكتشف وفاته لاحقًا.



جهود البحث وضبط المتهمين



أسفرت التحريات عن تحديد وضبط شخصين مقيمين بـ محافظة الشرقية، أحدهما له معلومات جنائية سابقة.

وبمواجهتهما، اعترفا بالتعدي على المسن وسرقة متعلقاته الشخصية، بعد استدراجهما له بحجة الرغبة في استئجار الشقة.



المضبوطات والإجراءات القانونية



تم ضبط المتعلقات الشخصية للمجني عليه والسلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

