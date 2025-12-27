مدرب مالي يهاجم التونسي هيثم قيراط حكم الـ VAR بعد التعادل أمام المغرب في أمم إفريقيا

18 حجم الخط

كأس الأمم الإفريقية، هاجم البلجيكي توم سانتفيت، مدرب منتخب مالي، طاقم حكام مباراة فريقه أمام المغرب مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025، موجها اتهامات صريحة لحكام غرفة الفيديو (VAR) بقيادة التونسي هيثم قيراط.

وأدار الحكم الكاميروني عبدول ميفيري مباراة المغرب ومالي، في حين كان التونسي هيثم قيراط حكمًا مسؤولًا عن غرفة الفيديو المساعد (الفار).

وقال المدرب البلجيكي توم سانتفيت إن طاقم الحكام خاصة حكم الـVAR، التونسي هيثم قيراط، إنه حرم منتخب مالي من ركلة جزاء واضحة ولم يستدع الحكم الرئيسي للتثبت في اللقطة وإعلان قراره.



وأضاف لشبكة "بي إن سبورتس": "أنا راضٍ جدًّا عن مستوى فريقي، ولكن مع اقتراب المباراة من نهايتها، أردنا الحصول على 3 نقاط، أعتقد أن كانت لدينا ركلة جزاء بعد لمسة يد، ولكن الحكم لم يعد إلى الفار وهذا الأخير لم يطلب العودة مثلما جرت العادة في اللقطات المثيرة للشك، كنا نستحق الحصول على ركلة جزاء".

نتيجة مباراة منتخب المغرب ضد مالي في كأس الأمم الإفريقية

سقط منتخب المغرب، مستضيف البطولة، في فخ التعادل (1 ـ 1) أمام نظيره المالي مساء الجمعة في قمة الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا 2025.

وقبيل نهاية الشوط الأول، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح المنتخب المغربي بعد عودته إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، وتكفل إبراهيم دياز بتنفيذها بنجاح، مانحًا أسود الأطلس التقدم مع صافرة نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب مالي في الدقيقة 62 من الحصول على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من جواد الياميق داخل منطقة الجزاء، ونفذ لاسين سينايوكو الركلة بنجاح، معيدًا المباراة إلى نقطة التعادل.

ويتصدر المنتخب المغربي ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط بعد الجولة الثانية، ويكفيه تحقيق التعادل في الجولة الأخيرة ضد زامبيا يوم الإثنين للتأهل كمتصدر للمجموعة، ويحتل المغرب وزامبيا المركز الثاني برصيد نقطتين.

