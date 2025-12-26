الجمعة 26 ديسمبر 2025
القبض على شاب بحوزته كلب بدون ترخيص بتهمة التحرش بسيدتين فى السلام

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شاب بتهمة التحرش لفظيا بسيدتين فى مدينة السلام.

القبض على شاب تحرش بسدتين فى السلام

 تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من ربة منزل وصديقتها تفيد بقيام شخص بالتحرش بهما لفظيا أثناء شراء بعض المستلزمات ثم أطلق كلبه عليهما لبث الرعب والخوف، ما تسبب في حالة من الذعر لهما وللمارة بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهم، وإن الكلب غير مرخص.

وعقب تقنين الاجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وعثر بحوزته على سلاح أبيض، وتم التحفظ على الكلب.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة التحرش الجنسي 

و عقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

 

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

ما هو التحرش في القانون ؟ 

 

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

 

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

 

