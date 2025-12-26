نيابة المنصورة تواصل التحقيق مع المتهمين الثلاثة في واقعة دجال ملامسة السيدات

18 حجم الخط

تواصل نيابة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، التحقيق مع المتهمين الثلاثة في واقعة دجال ملامسة السيدات بالمنصورة بتهمة الدجاج والشعودة والتحرش.

التهم الموجهة للمتهمين

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ممارسة الدجل والشعوذة، وملامسة أجزاء حساسة لما يخالف القانون، والمجتمع

التحقيق مع المتهمين الثلاثة في واقعة دجال ملامسة السيدات

وقد تم توجيه التهم في الواقعة لكل من؛ رضا ا ع س، من بدواي مركز المنصورة، والوسيط، محمد ا س م، من القضاة كفر صقر محافظة الشرقية، وداليا ص ال، من قرية القضاة كفر صقر محافظة الشرقية، والسيدة التي ظهرت بمقاطع الفيديو، بدعوى تأخرها عن الإنجاب.

الواقعة منذ 10 سنوات

وكان المتهم المعروف إعلاميًا بـ«دجال ملامسة السيدات» قد كشف تفاصيل جديدة حول مقطع الفيديو الذي أثار موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال التحقيقات معه في نيابة مركز المنصورة.

وحاول المتهم الدفاع عن نفسه، مؤكدًا أن الفيديو المتداول قديم ومصور منذ نحو 10 سنوات، زاعما أنها كانت جلسة علاج لإحدى السيدات تعاني من عدم الإنجاب، داخل مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية.

أسرة السيدة من روحوا الفيديو

وادعى أنه لا يعلم كيف خرج المقطع للنور أو من قام بنشره، مشيرًا إلى أن أسرة السيدة هي من قامت بالتصوير خلال تلاوته للقرآن وبعض الأذكار.

أعالج بالقرآن وأتعرض لأذى جسدي ونفسي

وزعم المتهم أنه كان يعمل في علاج الناس بالقرآن الكريم قبل أن يعتزل هذا المجال منذ خمس سنوات، عقب خضوعه لعملية قلب مفتوح، بالإضافة إلى تعرضه – على حد قوله – لأذى نفسي واعتداء جسدي خلال إحدى محاولات ما أسماه «إخراج الجن».

لكن الفيديو المتداول حكى رواية أخرى؛ إذ ظهر فيه المتهم وهو يردد آيات قرآنية ويتمتم بكلمات غير مفهومة، مدعيًا وجود أعمال سحرية تعيق الإنجاب، بينما كان يلامس أجزاء من جسد السيدة في مشهد اعتبره المتابعون دجلًا صريحًا وانتهاكا للآداب العامة.

فحص فيديو دجال ملامسة السيدات بالدقهلية

وكانت نيابة مركز المنصورة بـ محافظة الدقهلية بدأت التحقيق مع شخص ادعى قدرته على استخراج الجن من جسد سيدة، ووضع يده على جسدها بشكل غير لائق.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية فحصت مقطع فيديو، يظهر من خلاله شخص دجال ادعى قدرته على استخراج الجن من جسد سيدة، ووضع يده على جسدها بشكل غير لائق.

وتمكنت مباحث مركز المنصورة في الدقهلية من إلقاء القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو، وادعى قدرته على استخراج الجن من جسد سيدة، وقام بوضع يده على جسدها بشكل غير لائق.

القبض على المتهم بملامسة أجزاء حساسة لسيدة تحت مسمى الدجل

كما كشفت التحريات، أن الشخص الذي ظهر فى الفيديو مقيم بإحدى قرى مركز المنصورة، ومعروف عنه بالقيام بمثل هذه الأشياء للأشخاص الذين يعانون من المس الشيطاني.

وتبين أن السيدة التى ظهرت فى الفيديو كانت تشتكي بأن أحد الأشخاص قام بإجراء عمل لها حتى لا تستطيع الإنجاب فقامت أسرتها باستدعاء الشخص الذي ظهر معها فى الفيديو لقدرته على إزالة هذه الأعمال لكي تستطيع العودة لحياتها الطبيعية وتستطيع الحمل والإنجاب.

وتبين أن الشخص ادعى أنه يعالج بالقرآن، والغريب في الأمر أنه لامس مناطق حساسة من جسدها بدعوى إخراج الجن.

