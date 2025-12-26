الدوري الإنجليزي، مان يونايتد يتقدم 1-0 على نيوكاسل في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، انتهى لشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل يونايتد بتقدم الأول بهدف دون مقابل، في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف مانشستر يونايتد باتريك دورجو في الدقيقة 25 من اللقاء.

أعلن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن التشكيل الرسمي للفريق، وذلك لمواجهة نيوكاسل يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

دخل مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ليمينس.

خط الدفاع: هيفين، ليساندرو مارتينز، لوك شاو، دالوت.

خط الوسط: أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

خط الهجوم: ماونت، سيسكو، كونها.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل، فيتو

تشكيل نيوكاسل الرسمي لمواجهة مانشستر يونايتد

فياما أعلن إيدي هاو تشكيل نيوكاسل لمواجهة مانشستر يونايتد والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: رامسديل.

خط الدفاع: مايلي، ماليك ثياو، فابيان شار، لويس هال.

خط الوسط: برونو جيمارايش، تونالي، آرون رامسي.

خط الهجوم: ميرفي، والترماد، جوردون.

ماهي جولة البوكسينج داي؟

البوكسينج داي هي الجولة التي تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام، فى الدورى الإنجليزي، وتكون إجازة رسمية في إنجلترا.

وسميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة، حيث أطلق على اليوم التالي لـ الكريسماس باسم "Boxing day" أو يوم الصناديق وجاء من الوقت الذي كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب عيد الميلاد.

وتم استخدام الاسم فى الرياضة التى تنشط بشكل كبير فى مختلف المجالات بأرجاء المملكة سواء فى الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبي بجانب كرة القدم

