ضبط شخص بالمنيا لاتهامه بالنصب على المواطنين وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، عبر انتحال صفة موظف خدمة عملاء بعدد من البنوك.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يتواصل مع ضحاياه بدعوى تحديث البيانات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض أو منح ومساعدات مالية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم وسرقة مبالغ مالية من حساباتهم.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 5 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي. وبمواجهته أقر بارتكابه 9 وقائع نصب بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

