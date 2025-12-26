حريق يلتهم شقة سكنية في روض الفرج

18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة روض الفرج دون وقوع أى إصابات.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

نشوب حريق شقة سكنية في روض الفرج

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغ بنشوب حريق شقة سكنية بنطاق دائرة قسم شرطة روض الفرج، وانتقلت على الفور قوات الأمن لفرض كردون أمني بمحيط الحريق لتسهيل وصول سيارات الإطفاء التي دفعت بها الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة رفقة سيارة إسعاف تحسبا لحدوث إصابات، ونجحت القوات في محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها للعقارات المجاورة للشقة المشتعلة.

تم إجراء عمليات التبريد لعدم تجدد النيران مرة أخرى، وتجرى فرق البحث التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات اشتعال الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ماس كهربائي وراء حريق مستشفى قصر العيني بالسيدة زينب

وفي سياق آخر، يواصل فريق من المعمل الجنائي فحص حريق نشب داخل مستشفى قصر العيني في السيدة زينب، للوقوف على أسباب الحريق، عقب انتهاء رجال المطافئ من عمليات التبريد.



وكشفت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسبب وجود ماس كهربائي من سلك كهربي بالمنور في المستشفى، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإتمام عملية التبريد وتم تحرير محضر اللازم.



وتعود تفاصيل الواقعة حينما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مستشفى قصر العيني بنطاق السيدة زينب، لم يسفر الحريق عن وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.