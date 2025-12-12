السبت 13 ديسمبر 2025
ضبط مسجل خطر وسيدتين بالعجوزة بتهمة إدارة نادٍ صحي للدعارة بالعجوزة

سقوط شبكة دعارة في العجوزة،فيتو
 نجحت مباحث الآداب بـ مديرية أمن الجيزة في ضبط مسجل خطر وسيدتين بتهمة إدارة نادٍ صحي للدعارة بـ منطقة العجوزة مقابل مبالغ مالية.

وكشفت التحريات أن المتهم الرئيسي، وهو مسجل خطر، اعتاد ممارسة نشاط إجرامي في مجال إدارة الأعمال المنافية للآداب، من خلال تشغيل نادٍ صحي غير مرخص بمعاونة سيدتين، واستغلاله في تقديم خدمات منافية للآداب لراغبي المتعة نظير مبالغ مالية.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بارتكاب الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العقوبة المتوقعة على المتهمين بـ التحريض على الفجور والدعارة:

وفقًا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، يعاقب كل من حرض أو ساعد على الفجور أو الدعارة بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و300 جنيه.

2. الإعلان عن الدعارة عبر الوسائل المختلفة

تنص المادة 14 من القانون ذاته على معاقبة من يعلن بأي وسيلة عن دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.

3. نشر مواد خادشة للحياء أو الإعلان عبر التطبيقات الإلكترونية

تنص المادة 178 من قانون العقوبات على معاقبة من ينشر مواد خادشة للحياء عبر مواقع التواصل أو التطبيقات الإلكترونية بالحبس حتى سنتين وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه.

4. التحريض على الفسق في مكان عام

طبقًا للمادة 269 مكرر، يعاقب من يحرض المارة على الفسق بالحبس لا يقل عن 3 أشهر، ويرتفع الحد الأدنى إلى سنة كاملة وغرامة تصل إلى 3000 جنيه في حال تكرار الجريمة.

5. التعرض للغير بما يخدش الحياء

وفق المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات، يعاقب المتهم بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين  وغرامة بين “500 و2000 جنيه” في حال التعرض للغير بفعل أو قول يخدش الحياء.

 استغلال منشأة غير مرخصة في الأعمال المنافية للآداب.

يواجه مدير النادي الصحي غير المرخص اتهامات إضافية تتعلق بإدارة منشأة دون ترخيص، إلى جانب تسهيل الدعارة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة 3 سنوات فضلًا عن الغلق الإداري للمكان.

