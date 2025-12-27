لقنه درسا لن ينساه، ماذا قال هاني أبو ريدة لـ محمد هاني بعد طرده أمام جنوب إفريقيا

18 حجم الخط

منتخب مصر، كشف مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة رد فعل أعضاء اتحاد الكرة الموجودين رفقة منتخب مصر في المغرب تجاه محمد هاني الظهير الأيمن للفراعنة، بعد طرده في مباراة جنوب إفريقيا مع نهاية الشوط الأول، ما كلف منتخب مصر خوض الشوط الثاني كاملًا إلى جانب 10 دقائق وقت بدل ضائع بعشرة لاعبين فقط.

رسالة هاني أبو ريدة إلى محمد هاني

وأكد عضو اتحاد الكرة في تصريحات لشاشة أون سبورت، أن هاني أبو ريدة وأعضاء اتحاد الكرة توجهوا إلى غرفة ملابس منتخب مصر بعد المباراة، وقدموا لهم التهنئة على الفوز، مشيرًا إلى أن هاني أبو ريدة توجه إلى محمد هاني وتحدث إليه بروح الأب قائلًا له “ولا يهمك يا هاني ربنا سترها معانا بس ابقى خد بالك بعد كده وهنأه على الفوز وعلى مستواه في البطولة وطالبه وباقي زملائه بمزيد من التركيز في المباريات القادمة.

محمد هاني، فيتو

محمد هاني راحة أمام أنجولا قبل الطرد

وفجر مصطفى أبو زهرة مفاجأة، حيث أشار خلال تصريحاته أن محمد هاني كده كده، كان هيريح في الماتش الجاي أمام أنجولا، حتى يستعد جيدًا لمباراة الدور ربع النهائي، لذلك فإن غيابه في اللقاء القادم كان ضمن حسابات الجهاز الفني.

واختتم أبو زهرة حديثه قائلا: “قلبي وقف خلال قيام الحكم بمشاهدة تقنية الفيديو في لمسة يد ياسر إبراهيم في نهاية المباراة، خوفًا من احتسابها ركلة جزاء لجنوب إفريقيا وضياع نقطتين”.

وتعرض محمد هاني لاعب منتخب مصر، للطرد خلال مواجهة المنتخب الوطني مع جنوب إفريقيا، والتي حقق فيها الفراعنة الفوز بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بعد الفوز على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون مقابل.

مدة غياب محمد هاني عن منتخب مصر

ووفق لائحة بطولة إفريقيا 2025، فإن حالة طرد اللاعب بعد الحصول على إنذارين، يستوجب غياب اللاعب لمدة مباراة واحدة، مما يعني غياب محمد هاني عن مواجهة أنجولا المقبلة، وعودته لتدعيم الفراعنة بداية من دور الـ 16.

