الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على بائعي خضراوات بعد دخول خيولهم مدرسة ببولاق الدكرور

خيول في المدرسة،
خيول في المدرسة، بولاق الدكرور، بائعو خضروات، ضبط المتهمين،
18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائعي خضراوات بعد دخول خيولهم فناء إحدى المدارس والتسبب في إصابة مدير المدرسة وأحد العمال بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الواقعة

جاءت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خيولًا داخل فناء المدرسة وإصابة مدير المدرسة وأحد العمال.

وأظهر الفحص عدم وجود أي بلاغ رسمي، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مالكي الخيول الظاهرين في الفيديو، وهما بائعا خضراوات، وأقرّا أنهما أثناء تواجدهما في أحد الأسواق المجاورة لتحميل وبيع الخضروات، فوجئا بفك بعض الأطفال لرباط الخيول دون انتباه منهما، ما أدى لهروبها ودخولها فناء المدرسة قبل أن يتمكنا من السيطرة عليها.

وبسؤال مسؤولي المدرسة، أكدوا أن الخيول دخلت الفناء دون حدوث إصابات أو تلفيات كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خيول في المدرسة بولاق الدكرور بائعو خضروات ضبط المتهمين اخبار الحوادث

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجة من قِبل منادي سيارات بالجيزة وضبط المتهمين

حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط شخص بالمنيا لاتهامه بالنصب على المواطنين وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب

إعادة فتح الطريق الإقليمي والإسكندرية الصحراوي بعد انحسار الشبورة المائية

القبض على شخصين بتهمة الاعتداء على آخر بالسب لقيامه بإطعام الكلاب بالإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اختطاف طفلة بالبحيرة (فيديو)

ضبط دجال كرموز بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

الأكثر قراءة

إحنا آسفين يا ست (2)

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عمرو فتوح: سياسة خفض الفائدة تدعم الصناعة والاستثمار المحلي

بإجمالي 36 قافلة علاجية مجانية، الجيزة تطلق خطة طبية للنصف الأول من 2026

مجموعة مصر بأمم أفريقيا، التشكيل الرسمي لمباراة أنجولا وزيمبابوي

مقتل وإصابة 8 أشخاص، حصيلة أولية لحادث تفجير مسجد في حمص السورية

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟

المزيد

انفوجراف

مصر تتحدى جنوب أفريقيا وتونس تصطدم بنيجيريا.. مواعيد مباريات الجولة الثانية في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

ذكرى رحيل الشيخ مصطفى إسماعيل، أبرز المحطات في حياة عبقري التلاوة وسلطان القراء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads