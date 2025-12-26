القبض على بائعي خضراوات بعد دخول خيولهم مدرسة ببولاق الدكرور

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على بائعي خضراوات بعد دخول خيولهم فناء إحدى المدارس والتسبب في إصابة مدير المدرسة وأحد العمال بمنطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل الواقعة

جاءت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خيولًا داخل فناء المدرسة وإصابة مدير المدرسة وأحد العمال.

وأظهر الفحص عدم وجود أي بلاغ رسمي، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مالكي الخيول الظاهرين في الفيديو، وهما بائعا خضراوات، وأقرّا أنهما أثناء تواجدهما في أحد الأسواق المجاورة لتحميل وبيع الخضروات، فوجئا بفك بعض الأطفال لرباط الخيول دون انتباه منهما، ما أدى لهروبها ودخولها فناء المدرسة قبل أن يتمكنا من السيطرة عليها.

وبسؤال مسؤولي المدرسة، أكدوا أن الخيول دخلت الفناء دون حدوث إصابات أو تلفيات كبيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

