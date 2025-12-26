«مشهد تمثيلي»، الداخلية تكشف ملابسات فيديو توقيف توك توك بالصف

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطعي فيديو تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت خلالهما مشاهد لاستيقاف مركبة توك توك باستخدام بندقية بمنطقة الصف، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين المواطنين.

بالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة مشهد تمثيلي، وأن السلاح المستخدم هيكلي بلاستيكي ولا يمت بصلة للأسلحة النارية الحقيقية.

وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الصف، وبحوزته السلاح الظاهر في مقطعي الفيديو، وبمواجهته أقر بأن المشاهد مصورة على سبيل التمثيل، وقام بنشرها خلال عام 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة، قبل أن يعيد نشرها بتاريخ 22 الجاري لتحقيق أرباح مالية.

كما تم ضبط القائم على تصوير مقطعي الفيديو، وهو سائق مركبة توك توك مقيم بذات الدائرة، وبحوزته الهاتف المحمول المستخدم في التصوير.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات.

