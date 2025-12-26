الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من استخراج عاملين كانا محتجزين داخل خزان مياه فارغ، عقب سقوطهما بداخله أثناء قيامهما بأعمال الصيانة الدورية، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عاملين داخل خزان مياه فارغ بأحد العقارات، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ونجحت قوات الأمن في استخراج العاملين دون وقوع وفيات، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لهما في موقع الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ اتخاذ ما يلزم حيال الواقعة.

