ضبط 10 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

18 حجم الخط

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بـ قطاع الشرطة المتخصصة من ضبط تشكيل يضم 4 ورجال و6 سيدات، لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بأسلوب إلحاحي بنطاق محافظة الجيزة.

وأسفرت التحريات عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 18 حدثًا من المعرضين للخطر، أثناء إجبارهم على التسول وبيع السلع في الشوارع والميادين العامة، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي واستغلالهم الأطفال لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

كما جرى تسليم الأطفال المضبوطين إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات القانونية بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأسرته بإحدى دور الرعاية المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.