ارتفاع اليوريا والنترات وانخفاض السلفات 3248 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم السبت تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم السبت الموافق 27 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 24400 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 1973 جنيها.

النطاق السعري: من 24 ألف إلى 24800 جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 14090 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 620 جنيها.

النطاق السعري: من 5180 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 16600 جنيه للطن.

التغيير: انخفاض 3248 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 25400 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 1610 جنيهات.

النطاق السعري: من 24800 إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 14100 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 381 جنيها.

النطاق السعري: من 5200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

