الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجة من قِبل منادي سيارات بالجيزة وضبط المتهمين

حوادث

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى صاحبة الحساب من قيام مناديي سيارات باعتراض سيارة صديقتها وممارسة أعمال بلطجة، لرفضها سداد مبلغ مالي دون وجه حق، بإحدى ساحات الانتظار بمحافظة الجيزة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في الواقعة، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من  تحديد وضبط المشكو في حقهما، وهما أحد الأشخاص ونجله، يعملان مناديي سيارات دون ترخيص، ومقيمان بدائرة قسم شرطة الوراق.

وعُثر بحوزة أحدهما على عصا خشبية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

