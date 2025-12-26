الجمعة 26 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 7 فتيات لممارستهن الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

ضبط 7 فتيات لقيامهن
ضبط 7 فتيات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 7 فتيات لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز محافظتى الإسكندرية والجيزة.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (7 سيدات "لـ 2 منهن معلومات جنائية") باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهن بنطاق محافظتى الإسكندرية والجيزة ، وبحوزتهن (7 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")، وبمواجهتهن اعترفن بارتكابهن الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واقعة أخرى في سوهاج

وفي سياق آخر، أمرت النيابة العامة بسوهاج، بحجز شخص ظهر في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وحاول استقطاب فتيات لممارسة أعمال منافية للآداب داخل سيارته، وعرض مبالغ مالية عليهن، لمدة ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات.

وتبين بعد الفحص عدم وجود أي بلاغات سابقة بشأن الواقعة، وتم تحديد السيارة الظاهرة في الفيديو وضبط قائدها (مقاول – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة).

وأقر المتهم بمحاولته ارتكاب الواقعة كما ظهر في الفيديو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم.

وفي واقعة أخرى تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور بالجيزة.  

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام (أحد الأشخاص) باستخدام أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي").

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية أجهزة الأمن الإدارة العامة لحماية الآداب الاسكندرية الأعمال المنافية الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية الاعمال المنافية للاداب

مواد متعلقة

«مشهد تمثيلي»، الداخلية تكشف ملابسات فيديو توقيف توك توك بالصف

إعلان تأجير شقة يتسبب في إنهاء حياة مسن بمدينة نصر، الأمن يكشف تفاصيل الحادث

القبض على بائعي خضراوات بعد دخول خيولهم مدرسة ببولاق الدكرور

الأمن يكشف ملابسات واقعة بلطجة من قِبل منادي سيارات بالجيزة وضبط المتهمين

حملات مرورية تضبط 120 ألف مخالفة و62 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

ضبط شخص بالمنيا لاتهامه بالنصب على المواطنين وسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب

إعادة فتح الطريق الإقليمي والإسكندرية الصحراوي بعد انحسار الشبورة المائية

الأكثر قراءة

مجموعة مصر، أنجولا تتعادل مع زيمبابوي 1-1 في الشوط الأول

دليلك الشامل للقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا اليوم

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

تشكيل موقعة أهلي جدة والفتح في دوري روشن

موعد مباراة زد وألو إيجيبت في كأس مصر والقناة الناقلة

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

موكوينا يقود تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

100 ين ياباني تسجل 30.58 جنيه للبيع في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الورد بالمنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة قريبا

مجلة الأزهر تعيد تقديم فكر الشيخ محمد أحمد عرفة للأجيال الجديدة

هل طلعة رجب عادة إسلامية، وما أصلها؟ اعرف موقف الشرع

المزيد
الجريدة الرسمية
ads