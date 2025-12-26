الداخلية تكشف حقيقة إضرام مجهولين النيران بمركبي صيد في أسيوط

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الادعاء بقيام مجهولين بإضرام النيران بمركبين صيد بـ محافظة أسيوط.

إضرام النيران بمركبين صيد في أسيوط

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الأمن من تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط).

وبسؤاله أكد تضرره من (نجل عمه وآخر – مقيمان بذات الدائرة) لإضرامهما النيران بمركبين صيد ملكه وآخرين وإتهمهما بإرتكاب الواقعة، وتم ضبطهما وبسؤالهما نفيا مانسب إليهما.



وبإجراء التحريات تبين عدم صحة تلك الادعاءات وعدم وجود شبهة جنائية، حيث أن الحريق نشب نتيجة إتصال مصدر حرارى بنباتات الهيش الجافة النامية على جانب نهر النيل وامتدت النيران للمركبين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

