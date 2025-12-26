18 حجم الخط

أصيب 6 أشخاص اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بإشارة الإبراهيمية بشارع أبو قير بحي وسط الإسكندرية.

إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالإسكندرية

تلقى قسم شرطة باب شرقي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بشارع أبو قير بمنطقة الإبراهيمية.



وانتقلت قوات الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ملاكى بإشارة الإبراهيمية بالشارع المشار إليه.



أسفر الحادث عن إصابة 6 مواطنين من مستقلي السيارتين، بينهم 4 بكدمات وسحجات متفرقة واثنين باشتباه كسور، وحالاتهم مستقرة.



جرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.



وفي سياق آخر لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون، إثر حادث تصادم بين سيارة نقل وتروسيكل على الطريق الصحراوي في جنوب الجيزة، وفقًا لما أفادته التحريات الأولية.

تصادم سيارة نقل وتروسيكل جنوب الجيزة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الاصطدام أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما جرى وضع الجثامين فى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإخطار النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

