غدا، الحكم علي مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، غدا السبت، حكمها علي الإعلامية مها الصغير، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بعدد من اللوحات الفنية المملوكة لفنانين عالميين.

تفاصيل اتهام الإعلامية الشهيرة بـ "مها الصغيرة بالاعتداء

وكشفت أوراق القضية رقم 23 لسنة 2025 جنح الإقتصادية تفاصيل اتهام الإعلامية الشهيرة بـ "مها الصغيرة بالاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بعد عرضها لوحات فنية عالمية ونسبها لنفسها داخل أحد البرامج التلفزيونية.

وكشفت التحقيقات، عن أقوال مها الصغير أمام النيابة العامة، والتي أنكرت فيها الاتهامات الموجهة إليها مؤكدة أنها سلّمت فريق البرنامج الذي تم بث فيه اللوحات ذاكرة إلكترونية تحتوي على أعمالها الشخصية، وأن عرض اللوحات تم "عن طريق الخطأ"، بعد تحميلها من الإنترنت دون قصد نسبها إليها، مستطردة: "سلمت للإعداد فلاشة بأعمالي وصور اللوحات كانت عليها بالخطأ، مكنتش أقصد إني أعرضها في البرنامج وأقول إنها خاصة بيا أو بأعمالي".

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة جاءت من تقرير الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، الذي أكد أن اللوحات الست التي عُرضت تخص أربعة فنانين عالميين على قيد الحياة، هم:

-الدنماركية ليزا لاش نيلسون

-الإيطالي بير توفوليتي

-الفنانة كارولين ويندلين

-الفرنسي سياتي

وأشار التقرير إلى أن هذه الأعمال محمية قانونيًا وفق اتفاقيتي برن والتريبس الدولية، مؤكدًا أن عرضها دون إذن يعد اعتداءً على الحق الأدبي للمؤلفين، خاصة بعد نسبها علنًا لشخص آخر في وسيلة إعلامية واسعة الانتشار.

وبناءً على مواد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، رأت النيابة العامة توافر القصد الجنائي لدى المتهمة، وأمرت بقيد الواقعة جنحة ضدها مع تحديد جلسة 22 نوفمبر 2025 أمام المحكمة الاقتصادية الابتدائية، بعد أن أُخلي سبيلها لحين المحاكمة.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرر، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لآخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها؛ عملًا بنصوص المواد 138/1 و139 و140/9 من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، والمادتين 69/5 و70/3 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

