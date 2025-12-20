أخبار الحوادث اليوم: سقوط زعيم عصابة ابتزاز الأهالي في الدقهلية..موعد الفصل في الطعون الانتخابية على نتائج 30 دائرة ملغاة..النيابة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل بوادي النطرون

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

وافق النائب العام المستشار محمد شوقي، على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح حمد وشهرته (علاء عبد الفتاح) من قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب محاميه.

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهما، في قضية خلية داعش الهرم إلي جلسة 15 فبراير المقبل.

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم منتحلة صفة طبيبة، وإدارتها عيادة تجميل " بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع عدد من أنصار أحد المرشحين غير الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، في استهداف بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات، تضم عناصر شديدة الخطورة متورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن الادعاء باختفاء إحدى السيدات، من أعضاء الحملة الانتخابية لأحد المرشحين، بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وذلك على خلفية نشرها مقاطع مصورة تزعم رصد بعض المخالفات الانتخابية من مرشحين منافسين، مع الادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بضبط القائمين على تلك المخالفات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله، بشأن تقدم أحد الدبلوماسيين ببلاغ يفيد بتعرض مسكنه لواقعة سرقة بمحافظة الجيزة.

أم تعرض أطفالها للبيع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، لأم تعرض أطفالها الأربعة للبيع أو التنازل، بعد أن تركهم والدهم منذ عدة سنوات، وبعد أن تكفلت بهم الأم، تم طردهم من الشقة الإيجار، ولا يوجد لهم مأوى حاليًا.

أكد المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، أن التصويت بانتخابات الأندية الرياضية سيكون بنظام التصويت الإلكتروني، مشيرا إلى أن ذلك جاء وفق بروتوكول موقع مع وزارة الرياضة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 22 ديسمبر الجاري، للفصل في الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

قررت محكمة جنح دار السلام، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا وآخرين، على خلفية المشاجرة التي شهدها أحد الملاهي الليلية بمنطقة كورنيش المعادي، والتي أسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص وتلفيات في المكان وعدد من السيارات لجلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى إلقاء القبض على أحد الأشخاص، اعتاد إقامة دعاوى قضائية ضد عدد كبير من الأهالي فى محافظة الدقهلية، بغرض ابتزازهم ماليا.

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل طليقة لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد على خلفية تشاجرهما سويا داخل أحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة.

أجرت النيابة العامة، تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل «وادي النطرون – أبي زعبل1»؛ في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

