مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بقيمة 69 مليون جنيه بالدقهلية

نجحت أجهزة الأمن بالتنسيق بين قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة غير المرخصة، بمشاركة قطاع الأمن المركزي، في استهداف بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات، تضم عناصر شديدة الخطورة متورطة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة البؤر الإجرامية

وعقب تقنين الإجراءات، أسفر التعامل عن مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة بمحافظة الدقهلية، سبق الحكم عليهم بالسجن المؤبد وجنايات متعددة منها: الاتجار بالمخدرات، السرقة بالإكراه، الخطف، واستعمال القسوة، بينما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية.

وبحوزة المتهمين المضبوطين تم العثور على 767 كيلو جرام من المخدرات المتنوعة "حشيش، هيدرو، شابو، هيروين، أفيون، بانجو، كوكايين"، 4000 قرص مخدر ومؤثر عقلي، 72 قطعة سلاح ناري تشمل 18 بندقية آلية، 10 بنادق خرطوش، 43 فرد خرطوش، ومسدس واحد.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة أكثر من 69 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط عناصر البؤر الإجرامية وحماية المواطنين من انتشار المخدرات والأسلحة غير المرخصة.

