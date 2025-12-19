مصدر أمني ينفي وجود استثناءات للضباط من الضرائب والرسوم في استصدار تراخيص السيارات

18 حجم الخط

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لـ عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أية استثناءات فى تراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها وأن الجميع يتم معاملتهم وفقًا لذات القواعد، وأن ذلك القرار صدر بإحدى الدول خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يدلل على ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة فى أوساط المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

