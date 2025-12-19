الجمعة 19 ديسمبر 2025
حوادث

مصدر أمني ينفي وجود استثناءات للضباط من الضرائب والرسوم في استصدار تراخيص السيارات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بأحد الحسابات التابعة لـ عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي والمتضمن الزعم بصدور قرار بإعفاء مركبات الضباط من الضرائب والرسوم وتكاليف التراخيص.

وأكد المصدر أنه لا يوجد أية استثناءات فى تراخيص السيارات أو الضرائب والرسوم المقررة عليها وأن الجميع يتم معاملتهم وفقًا لذات القواعد، وأن ذلك القرار صدر بإحدى الدول خلال شهر يونيو الماضي، وهو ما يدلل على ما اعتادت عليه الجماعة الإرهابية من تعمد نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة فى إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبة فى أوساط المواطنين بعد أن فقدت مصداقيتها.

 

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم.

مصدر أمني ينفي وجود استثناءات للضباط من الضرائب والرسوم في استصدار تراخيص السيارات

