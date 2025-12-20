السبت 20 ديسمبر 2025
حوادث

ضبط طبيبة مزيفة تدير عيادة تجميل بدون ترخيص في أكتوبر

تمكنت مباحث الأموال العامة ، من ضبط سيدة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم منتحله صفة طبيبة، وإدارتها عيادة تجميل " بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام سيدة"تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر؛ بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى انتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل "بدون ترخيص" كائنة بالجيزة، والترويج لنشاطها الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.


وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهدافها وضبطها وبحوزتها(هاتف محمول "بفحصه تبين احتواؤه على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامى" – مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر –مبالغ مالية).

وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى لتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية لغلق العيادة.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الرقص بسلاح أبيض في البدرشين ويضبط المتهم

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اختفاء سيدة بالمرج بعد ادعاءات حول مخالفات انتخابية

جاء ذلك فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى وملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب تلك الأنشطة الإجرامية، وكذا مروجيها بمواقع التواصل الاجتماعى.

