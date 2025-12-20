السبت 20 ديسمبر 2025
الأمن يكشف تفاصيل فيديو بلطجة بقنا ومنع مواطن من دخول مسكنه

الأمن يكشف ملابسات فيديو بلطجة بقنا ومنع مواطن من دخول مسكنه
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة واعتراضه ومنعه من الوصول إلى مسكنه بمحافظة قنا.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 9 ديسمبر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة قنا بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم، أفاد بتضرره من عامل مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي عليه بالسب ومنعه من المرور بأحد الطرق المؤدية إلى مسكنه، بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما.

وكما أسفر الفحص عن تلقي قسم شرطة المقطم بالقاهرة في وقت سابق بلاغا بحدوث مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض، وتبين ارتباطها بذات الواقعة المتداولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

