الأمن يكشف تفاصيل فيديو بلطجة بقنا ومنع مواطن من دخول مسكنه

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من آخر لقيامه بممارسة أعمال البلطجة واعتراضه ومنعه من الوصول إلى مسكنه بمحافظة قنا.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى 9 ديسمبر الجاري، حيث تلقى قسم شرطة قنا بلاغًا من مهندس مقيم بدائرة القسم، أفاد بتضرره من عامل مقيم بذات الدائرة، لقيامه بالتعدي عليه بالسب ومنعه من المرور بأحد الطرق المؤدية إلى مسكنه، بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما.

وكما أسفر الفحص عن تلقي قسم شرطة المقطم بالقاهرة في وقت سابق بلاغا بحدوث مشاجرة استخدم فيها سلاح أبيض، وتبين ارتباطها بذات الواقعة المتداولة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه في حينه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.