أم تعرض أطفالها الأربعة للبيع أو التنازل، والنشطاء: الدنيا انتهت ويطالبون التضامن بالتدخل (فيديو)

18 حجم الخط

أم تعرض أطفالها للبيع، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، لأم تعرض أطفالها الأربعة للبيع أو التنازل، بعد أن تركهم والدهم منذ عدة سنوات، وبعد أن تكفلت بهم الأم، تم طردهم من الشقة الإيجار، ولا يوجد لهم مأوى حاليًا.

أم تعرض أطفالها للبيع أو التنازل



وقالت الأم في مقطع الفيديو الصادم، الذي انتشر بشكل واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي: "دول أربعة أطفال للبيع أو للتنازل، أو لأي حد يكون ما بيخلفش ومش عنده عيال، أنا عندي أربعة عيال، فضلت شقيانة عليهم 6 سنين، وقبل الـ 6 سنين 10 سنين، وأبوهم راميهم"

"وحاليًا إحنا ما عندناش مكان نقعد فيه، الشقة اللي كانت حيلتنا الإيجار القديم إحنا انطردنا منها، بسبب أبوهم، اللي ما عندوش عيال.. أنا عندي أربعة"، وأجهشت الأم بالبكاء قائلة: "عندي البنات وعندي الصبيان، خليه ينقي أنا ما عنديش مشكلة لو التنازل هتنازل"، ما دفع الأطفال إلى البكاء.



أثار مقطع الفيديو المؤثر ردود أفعال واسعة وصادمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن حزنهم قائلين: "الدنيا جري فيها أيه؟!"



علق البلوجر الشحات إسماعيل قائلًا: "الدنيا انتهت أم تعرض أولادها الأربعه للتنازل أو بيعهم.. لاحول ولاقوه إلا بالله"



وتساءلت البلوجر إيمان السيد قائلة: "فين وزارة التضامن وحقوق الطفل حرام"

صعوبة الحياه تدفع أم لعرض أطفالها للبيع



وقالت البلوجر نور محمد: " لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم أيه وجع القلب دا نظرات الأطفال تحزن ليه بس الاهانه دي".

وردت البلوجر هناء أحمد على من يطالبون الأم بإيجاد عمل لتكفل أطفالها، فقالت: "الناس اللي عمالة تقول ما تشتغلي واصرفي عليهم، هو الكلام سهل أوي كدا عندكم، ولا هو الشغل بقى سهل ومتوفر للدرجادي ولو توفر الشغل يا ترى هتأخذ كام وهيكفوا إيه ولا إيه إيجار شقة ولا أكل ولا لبس ولا علاج ولا دراسة وهاتسيب ولادها دول لمين لما تطلع تشتغل، يا جماعة اعقلوا الكلام قبل ما تتكلموا، أكيد الأم دي جربت كل الحلول، وخبطت على كل الأبواب قبل ما توصل لحالة اليأس دي وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل زوج يوصل زوجته وأولاده للحالة دي"

أم تعرض أطفالها للبيع، فيتو



وعلق البلوجر أحمد فاروق أحمد المصري قائلًا: "اللي قلبه مش بيتحمل بلاش تشوف الفيديو.. فيديو يخلي الجبال تنهار.. أم تعرض أولادها للبيع أو للتنازل بسبب الفقر وقلة الفلوس وصعوبة المعيشه، والدهم تركهم، وهى مستعده للتتنازل عنهم وهي قلبها بيتقطع وبينهار. اقسم بالله أنا لو مقتدر كنت تكفلت بيهم لحد مايكبروا ولوجه الله وبدون أي مقابل... حسبي الله ونعمه الوكيل في اللي خلي الناس تبيع لحمها ودمها...".

وكشف بعض النشطاء أن الأم تعيش في مدينة الواسطى في محافظة بني سويف، مطالبين وزارة التضامن الاجتماعي بالتحرك لإنقاذ الأطفال وأمهم، قائلين: “إيه ذنب الأطفال يتعرضوا لهذا الموقف الذي يمكن أن يدمر نفسيتهم”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.