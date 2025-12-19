الأمن يكشف تفاصيل سير قائدي سيارات عكس الاتجاه بطريق "قنا - الأقصر" الغربي

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سير قائدي السيارات عكس الاتجاه بطريق قنا - الأقصر الغربي .

وكانت أجهزة الأمن، رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض قائدى السيارات بالسير عكس الاتجاه بطريق (قنا – الأقصر) الغربى.

وبالفحص تبين أن الجهات المعنية تقوم حاليًا بأعمال رفع كفاءة الطريق ووجود خدمات مرورية وعلامات إرشادية ويتم توجيه حملات مستمرة لمنع السير عكس الاتجاه.

حملات مرورية مكثفة على مستوى الجمهورية تضبط 99 ألف مخالفة و57 حالة تعاطي مخدرات

وفى سياق آخر، واصلت وزارة الداخلية تنفيذ حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار خطتها لفرض الانضباط المروري والحد من الحوادث، ومواجهة السلوكيات الخطرة أثناء القيادة.

نتائج الحملات خلال يوم واحد

أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 99530 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1252سائقًا، وتبين إيجابية 51 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

الطريق الدائري الإقليمي

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 670 مخالفة مرورية متنوعة شملت تحميل ركاب بالمخالفة، عدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

كما جرى فحص 118 سائقًا، وتبين إيجابية 6 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 7 محكوم عليهم بإجمالي7 أحكام قضائية، بالإضافة إلى التحفظ على مركبة لمخالفتها قوانين المرور.

استمرار الحملات المرورية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات المرورية المكثفة لتحقيق الانضباط، والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق.

