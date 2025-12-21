مانشستر يونايتد يخسر بثنائية من أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

الدوري الإنجليزي، خسر فريق مانشستر يونايتد من نظيره أستون فيلا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مورجان روجرز هدف التقدم لفريق أستون فيلا في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 45+3 نجح كونيا في إدراك التعادل لصالح اليونايتد، وسجل مورجان روجرز هدف استون فيلا الثاني في الدقيقة 57.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: ليني يورو، هيجين، شاو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، برونو، دورجو.

خط الهجوم: ماونت، سيسكو، كونيا.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، ليندليوف، كونسا، ماتسين.

خط الوسط: كامارا، أونانا، تيليمانس.

خط الهجوم: مكجين، واتكينز، روجرز.

كان أستون فيلا فاز فى الجولة الماضية على وست هام يونايتد بنتيجة 3 - 2، بينما تعادل مانشستر يونايتد أمام بورنموث بأربعة أهداف لكل منهما.

ويتلك النتيجة يحتل أستون فيلا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة، فيما ياتي مانشستر يونايتد في المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في جميع المسابقات

والتقي مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في عدد 196 مباراة، حقق مان يوناتيد الفوز في 104 مباراة فيما فاز أستون فيلا في 50 مباراة وسيطر التعادل علي نتيجة 42 مباراة.

وأحرز مانشستر يونايتد 358 هدفا في مرمي أستون فيلا فيما استقبلت شباك مان يونايتد عدد 251هدفا.

