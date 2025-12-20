السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة أسلاك كهربائية وأدوات صحية من فيلا بالتجمع

ضبط تشكيل عصابي سرق
ضبط تشكيل عصابي سرق أسلاك كهربائية
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضرر خلاله القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية من مسكنه بمنطقة التجمع.

ضبط تشكيل عصابي سرق أسلاك كهربائية وأدوات صحية من فيلا 
ضبط تشكيل عصابي سرق أسلاك كهربائية وأدوات صحية من فيلا 

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من طبيب مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية والأدوات الصحية بأسلوب الفك من داخل الفيلا المملوكة له، والتي كانت تحت التشطيب.

ضبط تشكيل عصابي سرق أسلاكا كهربائية وأدوات صحية 

وبإجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما تاجر خردة له معلومات جنائية، وحارس العقار المجاور للفيلا، وبحوزتهما مركبة «تروسيكل» استخدمت في ارتكاب الواقعة.

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول مكافحة شبكات تهريب المهاجرين

ضبط طبيبة مزيفة تدير عيادة تجميل بدون ترخيص في أكتوبر

وبإرشادهما، تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية، مالك محل مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وتم ضبطه هو الآخر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة أسلاك كهربائية سرقة أدوات صحية التجمع الأول القاهرة فيلا تحت التشطيب تاجر خردة حارس عقار مدينة نصر ثالث ضبط متهمين الامن العام

مواد متعلقة

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية حول مكافحة شبكات تهريب المهاجرين

ضبط طبيبة مزيفة تدير عيادة تجميل بدون ترخيص في أكتوبر

ضبط عامل بتهمة التعدي على آخر أمام محل سكنه بكفر الشيخ

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الرقص بسلاح أبيض في البدرشين ويضبط المتهم

الأمن يكشف تفاصيل فيديو اختفاء سيدة بالمرج بعد ادعاءات حول مخالفات انتخابية

قطاع الحماية المجتمعية يستقبل وفدًا دبلوماسيًا لزيارة مركز إصلاح العاشر من رمضان

الأمن يكشف تفاصيل فيديو بلطجة بقنا ومنع مواطن من دخول مسكنه

الأمن يكشف تفاصيل ضبط متهمة بسرقة مسكن دبلوماسي بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

دار الإفتاء: غدا الأحد غرة شهر رجب لعام 1447 هجريًّا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

الافتتاح تحول لمأساة، تفاصيل محاولة انتحار مروعة أمام مطعم ناصر البرنس بالشيخ زايد

الشريف: 150 عارضا و250 علامة تجارية من 14 دولة بمعرض الجلود

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

رئيس هيئة المعارض: 1.7 مليار جنيه لدعم الترويج الخارجي للقطاعات الصناعية

ما أفضل الأيام للصيام في شهر رجب؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

جوائز ضخمة للمنتخبات المشاركة بأمم أفريقيا 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما أفضل الأيام للصيام في شهر رجب؟ البحوث الإسلامية يرد (فيديو)

هل يُحاسب الإنسان على مشاعر الكراهية؟..عالم أزهري يوضح(فيديو)

الإفتاء توضح كيفية استقبال شهر رجب ودعاء النبي عند حلوله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads