إخلاء سبيل طليقة إبراهيم سعيد في واقعة المشاجرة مع اللاعب السابق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل طليقة لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد على خلفية تشاجرهما سويا داخل أحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة.

وكانت قوات أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع المشاجرة داخل الفندق، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى الموقع وتم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر أمنية أن المشاجرة لم تتسبب في أي إصابات بالغة، وتم ضبط الأمر سريعًا قبل تصاعده، فيما جرى تهدئة الطرفين في موقع الحادث، وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث يعملون على تحديد أسباب الخلاف الحقيقية وربطها بالأحداث السابقة المتعلقة بالنفقة والخلافات الشخصية بينهما.

وفي سياق متصل، يخضع اللاعب السابق إبراهيم سعيد وطليقته لجلسة تحقيق موسعة بحضور محاميه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لما تنص عليه القوانين الخاصة بالعنف الأسري والنزاعات المدنية. كما تواصل إدارة الأمن فحص كاميرات المراقبة بالفندق للتحقق من ملابسات الواقعة وتوثيقها ضمن المحضر الرسمي.

وكانت محكمة المعادي قد قضت سابقًا بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس لمدة شهر في الدعوى التي أقامتها طليقته ابتسام علاء، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، وهو عبارة عن نفقة لطفله وبدل فرش وغطاء عن مدة 15 شهرًا، بواقع 6000 جنيه شهريًّا.

وأشار محامي الطليقة إلى أن اللاعب امتنع عن سداد المصروفات اللازمة لنجله آدم، مما دفع طليقته لسدادها من مالها الخاص بعد محاولاتها القانونية المستمرة، رغم أن اللاعب يعمل حاليًّا مديرًا فنيًّا بنادي جولدي الرياضي، وهو ما أدى إلى إحالة الدعوى للمحكمة للنظر فيها.

