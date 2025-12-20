السبت 20 ديسمبر 2025
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر

علاء عبد الفتاح
علاء عبد الفتاح
وافق النائب العام المستشار محمد شوقي، على رفع اسم علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح حمد وشهرته ( علاء عبد الفتاح ) من قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب محاميه.

كانت قد أخلت أجهزة الأمن لمديرية أمن الجيزة في وقت سابق  سبيل  الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه ضمن قائمة جديدة من قرارات العفو الرئاسي، بعد توقيع الكشف الجنائي عليه والتأكد من أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

وجاء الإفراج بعد العفو الرئاسي على علاء عبد الفتاح الذي كان يقضي عقوبة السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة، حيث أثار ملفه تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل مصر وخارجها.

وتداول نشطاء أول صور لعلاء عبد الفتاح، ووالدته الدكتورة ليلى سويف وشقيقته سناء سيف بالمنزل.

