السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم لـ 15 فبراير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل محاكمة 11 متهما، في قضية خلية داعش الهرم إلي جلسة 15 فبراير المقبل.


قضية خلية داعش الهرم 


وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 33779 لسنة 2024 جنايات الهرم، أنه خلال الفترة من 2021 وحتى 18 مايو 2024:

أولًا: المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس جماعة تعتنق أفكار جماعة داعش الإرهابية.


ثانيًا: المتهمون من الثاني وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.

ثالثًا: المتهمون الأول ومن الثالث وحتى السادس والحادي عشر ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بأن وفروا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام بالبند الأول وأعضائها بإصدارات إلكترونية تحوي ملفات تثقيفية وأمنية ومعلومات وبيانات عن بعض الأهداف المزمع تنفيذ عمليات عدائية قبلها بقصد استخدامها في جرائم إرهابية.


رابعًا: المتهمون الثالث والخامس والسادس والحادي عشر أيضا أعدوا وحضروا لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصد المتهم الثالث والخامس والحادي عشر حوانيت لبيع المصاغ الذهبية كائنة بمنطقتى مدينة نصر والمرج بالقاهرة، ومنطقة الدقى بالجيزة، ومنطقة شارع السنترال بالفيوم، كما رصد المتهم السادس كنيسة دير القديسين الأنبا بشاي والأنبا بسنتاؤس بقرية أبو عنان مركز الأقصر وأفراد الشرطة المعينين لتأمينه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدائرة الأولى إرهاب محكمة جنايات القاهرة خلية داعش الهرم قضية خلية داعش الهرم جنايات الهرم

مواد متعلقة

الجنايات تستمع لأقوال الشهود في قضية 11 متهما بخلية داعش بالهرم

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأحد

زغلول صيام يكتب ذكريات من الأمم الأفريقية: قصة اختيار حسام حسن للمنتخب في 2006.. عندما ترك العميد المعسكر وعاد في الواحدة صباحًا.. وحكاية تسخين العضلات في الجيم.. وتراك الخيول سر استبعاد حازم إمام

تفاصيل لقاء السيسي ووزير خارجية روسيا (صور)

الكاف يعلن تغييرات جذرية: أمم أفريقيا كل 4 سنوات

خسارة بلدية المحلة والمنصورة، نتائج مباريات اليوم السبت بدوري المحترفين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

مواجهتان فقط أمام الفراعنة.. تاريخ مشاركات زيمبابوي في كأس الأمم الإفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكوسة في المنام وعلاقتها بالحصول على فرصة عمل جديدة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads