حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو الرقص بسلاح أبيض في البدرشين ويضبط المتهم

ضبط عامل بالبدرشين
ضبط عامل بالبدرشين للرقص بسلاح أبيض في مقطع فيديو على مواقع
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يرقص حاملًا سلاحًا أبيض.

فيديو يقود الشرطة لضبط المتهم 

وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم.

وأقر المتهم أثناء المواجهة بارتكابه الواقعة ابتهاجًا بحفل زفاف شقيقته، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

ضبط عامل بالفيوم بحوزته 650 ألف قطعة ألعاب نارية

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار وحيازة الألعاب النارية، حيث كشفت تحريات قطاع الأمن العام ومشاركة مديرية أمن الفيوم قيام عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 650 ألف قطعة ألعاب نارية، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع. 

وأقر المتهم بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

