السبت 20 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قطاع الحماية المجتمعية يستقبل وفدًا دبلوماسيًا لزيارة مركز إصلاح العاشر من رمضان

قطاع الحماية المجتمعية
قطاع الحماية المجتمعية يستقبل وفدًا دبلوماسيًا
18 حجم الخط

استقبل قطاع الحماية المجتمعية وفدًا من السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين لدى مصر، لزيارة مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان؛ في إطار إيمان وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان، واستمرارًا في تطبيق وتطوير أساليب السياسة العقابية الحديثة بما يضمن الرعاية الشاملة للنزلاء وتأهيلهم لإعادة الاندماج في المجتمع.


وشملت الزيارة تفقد منشآت المركز والتعرف على برامج التأهيل والإصلاح، حيث قام الوفد بجولة داخل المركز الطبي المجهز بأحدث المعدات الطبية، ويضم غرف عمليات ورعاية متطورة لتقديم خدمة طبية متكاملة، إلى جانب غرف المشورة والدعم النفسي والعلاج من الإدمان، في إطار رؤية شاملة لإعادة تأهيل النزلاء نفسيًا واجتماعيًا.

كما تفقد الوفد مراكز التأهيل داخل المركز، والتي تضم عددًا من الورش والحرف المتنوعة، خاصة الحرف اليدوية، التي يتم تدريب النزلاء عليها لاكتساب مهارات عملية تساعدهم على بدء حياة جديدة عقب انتهاء مدة العقوبة، إلى جانب دور العبادة والفصول التعليمية المخصصة لتقويم السلوك وتنمية الوعي.

وتضمنت الجولة زيارة منظومة الرعاية المقدمة للنزيلات الحاضنات، والاطلاع على الأجواء الإنسانية المهيأة لهن لقضاء الوقت مع أطفالهن، في إطار مراعاة البعد الإنساني والحفاظ على تماسك الأسرة، كما شملت الزيارة تفقد المصانع التي يعمل بها النزلاء لإكسابهم حرفًا تدر عليهم دخلًا ثابتًا.
وانتقل الوفد عقب ذلك إلى مناطق الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني داخل المركز، والتي يشارك النزلاء في العمل بها لتوفير احتياجاتهم الغذائية، مع تسويق الفائض لصالحهم.

واختُتمت الزيارة بمشاهدة عرض فني قدمه عدد من النزلاء والنزيلات، عكس النقلة النوعية التي تشهدها المنظومة العقابية الحديثة في مصر، ومدى نجاحها في إصلاح وتأهيل النزلاء وإعدادهم للعودة إلى المجتمع بشكل إيجابي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قطاع الحماية المجتمعية مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان وزارة الداخلية حقوق الإنسان السياسة العقابية الحديثة تاهيل النزلاء إصلاح وتأهيل السجون وفد دبلوماسي السفراء الأجانب أخبار وزارة الداخلية

مواد متعلقة

ضبط 27 شخصًا لتجمعهم أمام لجنة عامة بديرب نجم اعتراضًا على نتيجة الحصر العددي بالإعادة

ضبط 4 عاطلين بتهمة اختطاف طالب بالهرم

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بقيمة 69 مليون جنيه بالدقهلية

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 800 ألف قطعة بالفيوم

ضبط 129 ألف مخالفة و48 حالة تعاطي بين السائقين خلال 24 ساعة

استمرار مبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية ديسمبر لتوفير السلع بتخفيضات تصل لـ 40%

"الداخلية" تواصل تسهيل إجراءات استخراج المستندات لكبار السن وذوي الهمم

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة والقليوبية.. انتظام حركة السيارات بالطرق

الأكثر قراءة

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

إرث "الأميرة والهانم"، قراءة في السجل الفني لـ سمية الألفي

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

آخر تطورات أسعار سبائك الذهب في الصاغة اليوم السبت

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

وزير خارجية روسيا: نقدر الدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

أجيب 99% ليه هو أنا مصري، حوار بين كويتي وشقيقه يثير الجدل، والمصريون يردون (فيديو)

خدمات

المزيد

الدينار الأردني يتجاوز 67 جنيها في البنك المركزي اليوم

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي صباح اليوم

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

سعر الريال القطري أمام الجنيه في مصر اليوم الجمعة 19-12-2025

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي للمنتخبات المتوجة بأمم أفريقيا في 34 نسخة سابقة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم دعاء أول ليلة من رجب، وهل هو مستجاب؟

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ أحمد بن يوسف الصديقي.. خريج الأزهر قاضي البحرين

هل الدعاء في أول ليلة من شهر رجب مستجاب؟ البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads