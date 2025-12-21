الأحد 21 ديسمبر 2025
الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
تعادل فريق مانشستر يونايتد مع نظيره أستون فيلا، بهدف لكل فريق الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن مباريات الجولة الـ 17 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز

وسجل مورجان روجرز هدف التقدم لفريق أستون فيلا في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 45+3 نجح كونيا في اداراك التعادل لصالح اليونايتد. 

تشكيل مانشستر يونايتد ضد استون فيلا

حراسة المرمى: لامنس.

خط الدفاع: ليني يورو، هيجين، شاو.

خط الوسط: دالوت، أوجارتي، برونو، دورجو.

خط الهجوم: ماونت، سيسكو، كونيا.

تشكيل أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، ليندليوف، كونسا، ماتسين.

خط الوسط: كامارا، أونانا، تيليمانس.

خط الهجوم: مكجين، واتكينز، روجرز.

كان أستون فيلا فاز فى الجولة الماضية على وست هام يونايتد بنتيجة 3 - 2، بينما تعادل مانشستر يونايتد أمام بورنموث بأربعة أهداف لكل منهما.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، فيما يأتي مان يونايتد في المركز السابع برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب برصيد 39 نقطة من 17 مباراة، ويليه مان سيتي في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة.

وشهدت آخر 5 مباريات جمعت أستون فيلا ضد مانشستر يونايتد فوز مانشستر يونايتد فى 4 مباريات، بينما حسم التعادل السلبي مباراة.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في جميع المسابقات

والتقي مانشستر يونايتد ضد أستون فيلا في عدد 195 مباراة، حقق مان يوناتيد الفوز في 104 مباراة فيما فاز أستون فيلا في 49 مباراة وسيطر التعادل علي نتيجة 42 مباراة.

وأحرز مانشستر يونايتد 357 هدفا في مرمي أستون فيلا فيما استقبلت شباك مان يونايتد عدد 249 هدفا.

