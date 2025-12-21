الأحد 21 ديسمبر 2025
اقتصاد

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الأحد ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23 ألف جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 470 جنيها.

النطاق السعري: من 22 ألف إلى 24 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13850 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 554 جنيهًا.

النطاق السعري: من 4700 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 20500 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 1674 جنيها.

النطاق السعري: من 18 ألف إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24666 جنيهًا للطن.

التغيير: ارتفاع 817 جنيها.

النطاق السعري: من 24 ألف إلى 26 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 13900 جنيه للطن.

التغيير: ارتفاع 233 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 23 ألف جنيه للطن.

 

