ضبط 27 شخصًا لتجمعهم أمام لجنة عامة بديرب نجم اعتراضًا على نتيجة الحصر العددي بالإعادة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تجمع عدد من أنصار أحد المرشحين غير الفائزين بجولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب، بدائرة مركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى مساء 19 الجاري، حيث تجمع المشاركون أمام مقر اللجنة العامة بذات الدائرة، ورددوا هتافات للمطالبة بإعادة الانتخابات، دون الحصول على تصاريح قانونية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط27 شخصًا من القائمين على ذلك التجمع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على النظام العام وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

