الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على مضيفه فياريال بنتيجة 0/1 في الشوط الأول، في المباراة التي تجري مساء اليوم الأحد، على ملعب "لا سيراميكا"، في قمة لقاءات الجولة 18من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل رافينيا هدف برشلونة في شباك فياريال في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، وتعرض ريناتو فيجا لاعب فياريال للطرد المباشر في الدقيقة 39 بعد تدخله العنيف على لامين يامال.

فليك يُبقي ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء

وقرر فليك، الدفع باللاعب فيرمين لوبيز في التشكيل الأساسي، لتعويض غياب بيدري جونزاليس، الذي تم استبعاده من قائمة المباراة للإصابة.

في حين فضل فليك البدء باللاعب فيران توريس في مركز المهاجم الصريح، بينما أبقى على روبرت ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء.

تشكيل برشلونة أمام فياريال

خوان جارسيا - أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - جيرارد مارتن - جول كوندي - إريك جارسيا - فرينكي دي يونج - فيرمين لوبيز- لامين يامال - رافينيا - فيران توريس.

تشكيل فياريال ضد برشلونة

جونيور - نافارو - مارين - فيجا - كاردونا - بوخانان - باريخو - سانتي - مولييرو - بيبي - أيوزي.

ترتيب برشلونة وفياريال في الليجا

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 43 نقطة، بينما يحتل فياريال المركز الرابع برصيد 35 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين.

