إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

أخلت أجهزة الأمن لمديرية أمن الجيزة سبيل الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عنه ضمن قائمة جديدة من قرارات العفو الرئاسي، بعد توقيع الكشف الجنائي عليه والتأكد من أنه غير مطلوب في قضايا أخرى.

وجاء الإفراج بعد العفو الرئاسي على علاء عبد الفتاح الذي كان يقضي عقوبة السجن على خلفية قضايا تتعلق بالتظاهر ونشر أخبار كاذبة، حيث أثار ملفه تفاعلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإعلامية داخل مصر وخارجها.

وتداول نشطاء أول صور لعلاء عبد الفتاح، ووالدته الدكتورة ليلى سويف وشقيقته سناء سيف بالمنزل.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أصدر قرارًا بالعفو عن المواطن علاء عبد الفتاح المحكوم عليه في القضية 1228/2021 جنح أمن دولة طوارئ التجمع الخامس برقم حصر 1986 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، بتهمة إذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد.

ويأتي قرار العفو عنه في إطار توجه الدولة لملف الإفراجات الرئاسية، الذي شمل خلال الفترة الماضية عددًا من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.

