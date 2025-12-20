السبت 20 ديسمبر 2025
حوادث

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل وادي النطرون وأبي زعبل 1

أجرت النيابة العامة، تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل «وادي النطرون – أبي زعبل1»؛ في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية.

 

وكلَّف  النائب العام، فريقين من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لزيارة وتفتيش مركزي إصلاح وتأهيل (وادي النطرون – أبي زعبل ١)، فانتقل الفريقان إلى هناك، حيث تفقدا عنابر النزلاء، وتحققا من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم.

كما استمع الفريقان إلى عدد من النزلاء بشأن تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرَّروا تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.


وقد زار فريقا النيابة العامة المركز الطبي الملحق بكل مركز إصلاح وتأهيل، ووقفا على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. كما عاينا مناطق التريُّض، وأماكن الزيارة –مطالعَيْن دفاترها–، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركزي إصلاح وتأهيل


وفي ختام الزيارة، تحقق الفريقان من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفاء الاشتراطات الصحية بها.

 

تأجيل محاكمة 37 متهما في خلية التجمع لجلسة 14 مارس

النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر


وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.

