الأمن يكشف تفاصيل فيديو اختفاء سيدة بالمرج بعد ادعاءات حول مخالفات انتخابية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو تضمن الادعاء باختفاء إحدى السيدات، من أعضاء الحملة الانتخابية لأحد المرشحين، بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وذلك على خلفية نشرها مقاطع مصورة تزعم رصد بعض المخالفات الانتخابية من مرشحين منافسين، مع الادعاء بقيام الأجهزة الأمنية بضبط القائمين على تلك المخالفات.

وباستدعاء السيدة محل التحقيق، حضرت برفقة زوجها، حيث نفت تعرضها لأي مكروه، وأقرت بأنه عقب علم زوجها بنشرها المقاطع المشار إليها، قام بمنعها من الاستمرار في العمل بالحملة الانتخابية، ووجهها بإغلاق هاتفها المحمول، والسفر إلى إحدى المحافظات لحين انتهاء العملية الانتخابية.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار كشف الحقيقة ومنع تداول الشائعات.

