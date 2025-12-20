الأمن يكشف تفاصيل ضبط متهمة بسرقة مسكن دبلوماسي بالشيخ زايد

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله، بشأن تقدم أحد الدبلوماسيين ببلاغ يفيد بتعرض مسكنه لواقعة سرقة بمحافظة الجيزة.



وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بلاغًا من الممثل القانوني للدبلوماسي، أفاد باكتشاف سرقة مبلغ مالي عملات أجنبية من داخل الفيلا محل سكنه، مع اتهام إحدى العاملات بالمسكن بارتكاب الواقعة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وبحوزتها 2 شاشة تلفاز وهاتف محمول ومبلغ مالي من متحصلات السرقة.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

