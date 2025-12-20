السبت 20 ديسمبر 2025
حوادث

الإدارية العليا تفصل فى الطعون الانتخابية على نتائج 30 دائرة ملغاة 22 ديسمبر

مجلس الدولة والنواب
 حددت المحكمة الإدارية العليا جلسة 22 ديسمبر الجاري، للفصل في الطعون الانتخابية المقدمة على نتائج 30 دائرة انتخابية من الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، استقبلت 31 طعنًا على نتائج 30 دائرة انتخابية، كانت قد أُلغيت قضائيًا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتائج الرسمية يوم الخميس الماضي 18 ديسمبر حتي الآن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج انتخابات الـ30 دائرة الملغاة بأحكام قضائية، والمخصصة لها 58 مقعدًا، حيث أسفرت النتائج عن فوز 9 مرشحين من الجولة الأولى، بينما تقرر إجراء جولة الإعادة على 49 مقعدًا بين 98 مرشحًا.

ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في الدوائر الثلاثين خارج البلاد يومي 31 ديسمبر الجاري و1 يناير المقبل، فيما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 يناير المقبل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية يوم 10 يناير.
وتواصل المحكمة الإدارية العليا استقبال الطعون الانتخابية لمدة يومين، تنتهي اليوم السبت، على أن تبدأ نظر الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وذلك التزامًا بالإطار الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.

مجلس الدولة انتخابات مجلس النواب إدارات فتوى مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا

