ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 800 ألف قطعة بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، من ضبط عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، لإدارته ورشة غير قانونية لتصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للاتجار بها.

ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية بداخلها 800 ألف قطعة

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته 800 ألف قطعة ألعاب نارية، بالإضافة إلى الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع، كما أقر بالنشاط الإجرامي المنسوب إليه خلال مواجهته

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المتعلقة بالألعاب النارية، في إطار الحفاظ على السلامة العامة ومنع تداول المواد الخطرة التي تهدد المواطنين؛ استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها.

