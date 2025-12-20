"الداخلية" تواصل تسهيل إجراءات استخراج المستندات لكبار السن وذوي الهمم

18 حجم الخط

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تفعيل إجراءاتها لتسهيل حصول الجمهور على مختلف الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ في إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير على المواطنين.

وكثفت الإدارة جهودها لرصد الحالات الإنسانية بين المترددين على الأقسام التابعة لها على مستوى الجمهورية، مع تقديم التسهيلات اللازمة وسرعة إنهاء الإجراءات، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن حصولهم على الخدمة في إطار من الاحترام والرعاية.

وشهدت أقسام الإدارة المختلفة استقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية داخل مقراتها، حيث تم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات الخاصة بكل حالة، في ضوء الالتزام بمراعاة البعد الإنساني في تقديم الخدمات الشرطية.

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات الشرطية وتحقيق التواصل الإيجابي مع المواطنين، بما يعزز الثقة ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.

