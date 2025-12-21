الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

نبات الأرض، فيتو
نبات الأرض، فيتو
18 حجم الخط

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الشعراء، توبيخ الله للكافرين، مشيرا إلى معجزة إنبات الأرض التي ضربها الله لهم.

 

سورة الشعراء الآية 7

قال تعالى: «أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ».

سورة الشعراء الآية 7
سورة الشعراء الآية 7

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 من سورة الشعراء 

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: وبخ الله- سبحانه- الجاحدين على غفلتهم وعلى عدم التفاتهم إلى ما في هذا الكون من عظات وعبر. فقال- تعالى-: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ. والاستفهام للإنكار والتوبيخ، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. أي: أعمى هؤلاء الجاحدون عن مظاهر قدرة الله- تعالى- ورحمته بهم، ولم يروا بأعينهم كيف أخرجنا النبات من الأرض، وجعلنا فيها أصنافا وأنواعا لا تحصى من النباتات الكريمة الجميلة المشتملة على الذكر والأنثى.

 

توبيخ الكافرين 

وأوضح الشيخ طنطاوي: فالآية الكريمة توبيخ لهم على إعراضهم عن الآيات التكوينية، بعد توبيخهم على إعراضهم عن الآيات التنزيلية، وتحريض لهم على التأمل فيما فوق الأرض من نبات مختلف الأنواع والأشكال والثمار. لعل هذا التأمل ينبه حسهم الخامد وذهنهم البليد وقلبهم المطموس. قال صاحب الكشاف: «وصف الزوج- وهو الصنف من النبات- بالكرم.

الشيخ محمد سيد طنطاوي
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

وتابع طنطاوي: والكريم: صفة لكل ما يرضى ويحمد في بابه. يقال: وجه كريم إذا رضى في حسنه وجماله، وكتاب كريم. أى: مرضى في معانيه وفوائده... والنبات الكريم: المرضى فيما يتعلق به من المنافع. فإن قلت: ما معنى الجمع بين كم وكل؟ قلت: قد دل كُلِّ على الإحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل. وكَمْ على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة، فهذا معنى الجمع بينهما، وبه نبه على كمال قدرته..».

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة الشعراء إنبات الأرض الأرض معجزة إنبات الأرض

مواد متعلقة

الرجوع للكفر والضلال، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 25 من "سورة محمد"

عقاب اليهود، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 4 من سورة الحشر

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

العثور على فتاة مقيدة وملفوفة داخل ملاءة بطريق في طنطا

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads