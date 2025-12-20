ضبط عامل بتهمة التعدي على آخر أمام محل سكنه بكفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالسب على آخر أمام محل سكنه بمحافظة كفر الشيخ.

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكن رجال الشرطة من تحديد الشاكي وهو مالك محل أعلاف مقيم بدائرة مركز شرطة سيدي سالم.

وبسؤاله، قرر بتضرره من عامل مقيم بذات الدائرة، لقيامه بتاريخ 17 ديسمبر الجاري بالتعدي على والده، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما خلال فترة عمل المشكو في حقه بالمحل المملوك لوالده.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال الشاكي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

