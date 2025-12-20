السبت 20 ديسمبر 2025
التفاصيل الكاملة للقبض على إبراهيم سعيد وطليقته بعد مشاجرة الفندق

شهد أحد فنادق منطقة القاهرة الجديدة، مساء الجمعة، حالة من الفوضى إثر نشوب مشاجرة بين لاعب كرة القدم السابق إبراهيم سعيد وطليقته داليا بدر، وهو ما استدعى تدخل قوات مباحث القاهرة بشكل عاجل للسيطرة على الموقف وتهدئة الطرفين.

 

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتم ضبط الطرفين وإحضارهما إلى ديوان عام القسم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة عقب الانتهاء من التحقيق والاستماع لأقوالهما، فيما يواصل رجال المباحث جمع التحريات والمعلومات لكشف ملابسات الحادث بشكل كامل.

 

وتأتي الواقعة في سياق مشاكل قانونية سابقة، حيث كانت محكمة المعادي قد قضت بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس لمدة شهر في دعوى أقامتها طليقته ابتسام علاء لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، وهي نفقة لطفله وبدل فرش وغطاء عن مدة 15 شهرًا، بمعدل 6000 جنيه شهريًّا.

 

وأكدت مصادر أمنية أن المشاجرة لم تتسبب في أي إصابات بالغة، وتم ضبط الأمر سريعًا قبل تصاعده، فيما جرى تهدئة الطرفين في موقع الحادث، وأشارت المصادر إلى أن رجال المباحث يعملون على تحديد أسباب الخلاف الحقيقية وربطها بالأحداث السابقة المتعلقة بالنفقة والخلافات الشخصية بينهما.

 

وفي سياق متصل، من المنتظر أن يخضع إبراهيم سعيد وطليقته لجلسة تحقيق موسعة بحضور محامي الطرفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لما تنص عليه القوانين الخاصة بالعنف الأسري والنزاعات المدنية. كما تواصل إدارة الأمن فحص كاميرات المراقبة بالفندق للتحقق من ملابسات الواقعة وتوثيقها ضمن المحضر الرسمي.

