أخبار الحوادث اليوم: إصابة 19 شخصًا في انقلاب ميكروباص على صحراوي أسوان.. النقض ترفض طعن مرتكب مذبحة الريف الأوروبي.. لحظة وقوع مشاجرة بين طالبات المعلمات بدمنهور تثير الغضب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على سائق بتهمة التعدي بالضرب على زوجته بمحل عملها في القليوبية.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عامل خردة وزوجته لاتهامهما بالتعدي على عامل بسلاح أبيض، مما أسفر عن إصابته بجرح قطعى بالرقبة بسبب خلافات حول لهو الأطفال فى منطقة أبو كبير محافظة الشرقية.

حررت فتاة تبلغ من العمر 16 سنة محضرا بمركز شرطة كرداسة، اتهمت جارها بالتعدي عليها وهتك عرضها داخل منزل والدته.

أُصيب 19 شخصًا، مساء اليوم، الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

شهدت قرية سقيل التابعة لـ مركز شرطة أوسيم في محافظة الجيزة، حادثا مروريا بشعا مساء اليوم، حيث لقي طالب مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل أثناء استقلاله دراجة هوائية.

مشاجرة طالبات المعلمات، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادما، للمشاجرة التي وقعت بين طالبات مدرسة المعلمين خارج فناء مدرسة المعلمات في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

ألقت الإدارة العامة لمكافحة الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على البلوجر مهرة لقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام على مواقع التواصل الاجتماعي.

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من المتهم عاطف محمود إسماعيل، وتأييد حكم الإعدام، لاتهامه بقتل 5 أشخاص بينهم طفلان داخل مزرعة بمدينة الشيخ زايد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة الريف الأوروبي".

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر مايا علي، لقيامها بنشر مقاطع فيديو على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالآداب العامة تتنافى مع القيم المجتمع.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على راقصة شهيرة وزوجها و6 أشخاص آخرين، لاتهامهم بالاعتداء على تاجر داخل شقة بدائرة قسم شرطة الهرم، بعدما استدرجته الراقصة إلى هناك بحجة لقائه، ليتفاجأ بوجود زوجها وعدد من الأشخاص الذين انهالوا عليه بالضرب محدثين إصابته.

تبادل الفنان محمود العسيلي الاتهام مع طالبة بالاعتداء، بسبب خلاف بينهما على أولوية المرور بأحد الشوارع في مدينة 6 أكتوبر، إلا أن الأمر انتهى بينهما بالتصالح.

حررت الفنانة نيجار محمد، محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ضد مدير شركة توريدات تتهمه بالنصب عليها والاستيلاء على مبلغ 80 ألف جنيه، كان قد اقترضهم منها ورفض سدادهم إليها.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على بلوجر شهيرة لقيامها بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء ومخالفة القيم المجتمعية.

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، حجز 3 دعاوى مقامة من ممدوح عباس ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف لجلسة 26 نوفمبر للحكم.

تنازل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته عن دعواهم ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة السب والقذف أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، والتي انتهت بالتصالح.

